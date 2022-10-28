Ошибка Кузнецова и Карлсона привела к голу в ворота «Вашингтона» в его большинстве

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев победила со счётом 2:0.
В матче было заброшено всего две шайбы. Сначала американский нападающий Джейсон Робертсон открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Нильса Лундквиста и Роопе Хинца. Во втором периоде голов забито не было. Итоговый же счёт на табло установил Йоэль Кивиранта. Он отличился на 51-й минуте матча.
Финский форвард отличился при игре в меньшинстве, воспользовавшись совместной ошибкой двух игроков столичной команды — защитника Джона Карлсона и форварда Евгения Кузнецова. Американец, находясь под прессингом со стороны Кивиранты, выводил шайбу из собственной зоны, а россиянин совершил движение клюшкой навстречу Карлсону, не попал по шайбе, вместо этого попав по клюшке Карлсону, чем и воспользовался финн, совершив перехват, который впоследствии преобразовал в забитый гол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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