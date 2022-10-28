Овечкин дважды попал в перекладину. Однажды россиянин уже готов был праздновать гол

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев победила со счётом 2:0.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду больше 24 минут (24.13), отметился семью бросками в створ ворот и заработал показатель полезности "-1". Российский форвард дважды в этом матче угодил в перекладину, так и не сумев поразить ворота американского голкипера «звёзд» Джейка Эттингера. В одном из эпизодов россиянин уже готов был праздновать заброшенную шайбу, но его бросок снова пришёлся в каркас.

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В матче было заброшено всего две шайбы. Сначала американский нападающий Джейсон Робертсон открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Нильса Лундквиста и Роопе Хинца. Во втором периоде голов забито не было. Итоговый же счёт на табло установил Йоэль Кивиранта. Он отличился на 51-й минуте матча, воспользовавшись совместной ошибкой Джона Карлсона и Евгения Кузнецова.