Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр стал третьим игроком в истории клуба, забившим 300 голов

Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
Дублем отметился капитан «акул» Логан Кутюр. Таким образом, нападающий «Сан-Хосе» стал третьим игроком в истории клуба, забившим 300 голов. До него это удавалось сделать лишь Патрику Марло (522) и Джо Павелски (355). Примечательно, что все они были капитанами калифорнийской команды.
В текущем сезоне Кутюр провёл 10 матчей, в которых набрал семь очков — забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Всего в НХЛ на счету нападающего 855 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрано 640 (300+340) очков. В плей-офф на счету форварда 116 матчей и 101 (48+53) очко.
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