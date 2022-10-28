Макдэвид оформил второй хет-трик за первые восемь матчей сезона и повторил рекорд клуба

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
В составе «Эдмонтона» второй хет-трик в сезоне удалось оформить 25-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду. Капитан «нефтяников» повторил клубный рекорд по количеству хет-триков в течение первых 10 стартовых матчей регулярного сезона НХЛ. Такого же достижения добивался шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Гленн Андерсон в сезоне-1987/1988. У Макдэвида есть два матча, чтобы попытаться оформить ещё один «трюк со шляпой» и стать обладателем нового клубного рекорда по этому показателю.
По общему количеству хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ за «Эдмонтон» (12) Макдэвид занимает четвёртое место. Легендарный нападающий Марк Мессье занимает третью строчку с 13 хет-триками.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 15 (8+7) очков за восемь проведённых матчей.
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