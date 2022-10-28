Гендиректор минского «Динамо»: Андриевский сможет передать нападающим свой богатый опыт

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Недавно тренер Александр Андриевский пополнил штаб минчан, который возглавляет Крэйг Вудкрофт.

«Думаю, что будет делать Андриевский, ему объявит главный тренер. Они между собой разберутся, это оба опытных тренера. Они смогут разделить зону ответственности. Для чего мы его брали? Команда последние игры… пять забили «Сочи» и «Локомотиву», вчера забили один, а с «Динамо» ноль. Андриевский был очень хорошим нападающим, он поработал на приличном уровне в КХЛ. Думаю, он сможет подсказать нападающим, передать богатый опыт.



Это моё решение было пригласить Андриевского? Это совместное решение. Мы собрались вместе, я, Басков, тренерский штаб. Мы когда представляли Андриевского, то акцентировали, что Вудкрофт – это главный тренер, у него полное доверие.



Что касается замены тренера вратарей, то так сложились обстоятельства. Тренер, который у нас был, захотел попробовать себя в другой сфере, что-то поменять в жизни. Филиппович решил отдохнуть от хоккея, и мы пошли ему навстречу. Взяли ему на замену молодого и перспективного тренера из института сборных. Он хорошо работает с молодёжью, это достойная замена», — сказал гендиректор в эфире программы КХЛ ТВ.

В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера – 2009. Минское «Динамо» занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 22 очка после 23 матчей.