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Генменеджер «Ак Барса»: любой игрок команды не застрахован от обмена, интересуемся Гусевым

Генменеджер «Ак Барса»: любой игрок команды не застрахован от обмена, интересуемся Гусевым
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что у казанского клуба нет возможности подписать форварда Никиту Гусева. Сейчас нападающий находится без команды. Генменеджер также прокомментировал возможный обмен Даниила Тарасова.

«Есть интерес к Гусеву, возможности подписать его нет. Сейчас работаем в направлении поиска иностранцев, но пока конкретных фамилий нет.

Возможный обмен Тарасова? Он игрок нашего клуба. Любой игрок не застрахован от обмена», – приводит слова Валиуллина «БИЗНЕС Online».

Гусев в минувшем сезоне выступал за СКА. На счету нападающего 31 матч в регулярном чемпионате, в которых форвард набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф на счету Гусева 16 (7+9) очков в 16 матчах.

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