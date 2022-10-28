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«Металлург» едва не упустил победу над «Трактором», выигрывая в ходе матча со счётом 4:1

«Металлург» едва не упустил победу над «Трактором», выигрывая в ходе матча со счётом 4:1
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Калинин, Бывальцев) – 04:09 (5x5)   1:1 Яковлев (Акользин) – 06:20 (5x5)   2:1 Голдобин (Карпов, Яковлев) – 10:46 (5x4)   3:1 Дронов (Карпов) – 31:02 (5x5)   4:1 Голдобин (Карпов) – 37:05 (5x5)   4:2 Бывальцев – 48:58 (5x5)   4:3 Калинин (Телегин, Бурдасов) – 53:08 (5x4)

На пятой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. Через две минуты Егор Яковлев с передачи Павла Акользина сравнял счёт. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Григорий Дронов после паса Максима Карпова в третий раз поразил ворота Ильи Проскурякова. На 38-й минуте Голдобин с передачи того же Карпова оформил дубль. На 49-й минуте Алексей Бывальцев отыграл один гол. На 54-й минуте Сергей Калинин с передачи Сергея Телегина сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 1 ноября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Трактор» 30 октября примет «Амур».

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