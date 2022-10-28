«Металлург» едва не упустил победу над «Трактором», выигрывая в ходе матча со счётом 4:1

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:0, 0:1).
На пятой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. Через две минуты Егор Яковлев с передачи Павла Акользина сравнял счёт. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Григорий Дронов после паса Максима Карпова в третий раз поразил ворота Ильи Проскурякова. На 38-й минуте Голдобин с передачи того же Карпова оформил дубль. На 49-й минуте Алексей Бывальцев отыграл один гол. На 54-й минуте Сергей Калинин с передачи Сергея Телегина сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 1 ноября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Трактор» 30 октября примет «Амур».
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