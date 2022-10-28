Кудашов объяснил, за счёт чего «Динамо» смогло радикально изменить игру со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче со СКА.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня создали атмосферу. Хоккей получился замечательным во всех смыслах. И наши болельщики молодцы, и болельщики СКА в большом количестве приехали, поэтому здорово поддерживали команды, создали антураж для игры. Что касается игры, в начале могли больше пропустить, а в конце могли больше забить, поэтому вышли вот на такой результат.

За счёт чего смогли переломить игру после неудачи в первом периоде? Так. Естественно, в раздевалке была проведена работа, как с нашей стороны, да и игроки сами понимали, что делают не то. Я не могу сказать, что команда была не готова к началу. Наверное, правильно сказать, что скованность была, причём необъяснимая для самих игроков. Она и сказалась. Это тот вопрос, с которым мы постоянно боремся.

Опять же нужно возвращаться к азам и говорить, что у нас молодая команда, которая только строится, только учится и добивается прогресса в определённых моментах, но где-то не знает, как себя вести в некоторых ситуациях, как правильно играть и как нужно относиться к таким играм. Мы на правильном пути, думаю, что скоро всё будет нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.