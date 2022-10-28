Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов объяснил, за счёт чего «Динамо» смогло радикально изменить игру со СКА

Кудашов объяснил, за счёт чего «Динамо» смогло радикально изменить игру со СКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче со СКА.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня создали атмосферу. Хоккей получился замечательным во всех смыслах. И наши болельщики молодцы, и болельщики СКА в большом количестве приехали, поэтому здорово поддерживали команды, создали антураж для игры. Что касается игры, в начале могли больше пропустить, а в конце могли больше забить, поэтому вышли вот на такой результат.

За счёт чего смогли переломить игру после неудачи в первом периоде? Так. Естественно, в раздевалке была проведена работа, как с нашей стороны, да и игроки сами понимали, что делают не то. Я не могу сказать, что команда была не готова к началу. Наверное, правильно сказать, что скованность была, причём необъяснимая для самих игроков. Она и сказалась. Это тот вопрос, с которым мы постоянно боремся.

Опять же нужно возвращаться к азам и говорить, что у нас молодая команда, которая только строится, только учится и добивается прогресса в определённых моментах, но где-то не знает, как себя вести в некоторых ситуациях, как правильно играть и как нужно относиться к таким играм. Мы на правильном пути, думаю, что скоро всё будет нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022