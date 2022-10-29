Бриндамор — о поражении от «Айлендерс»: отдаю должное Сорокину, он был великолепен

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор похвалил российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина. В этом матче уроженец Междуреченска совершил 33 важнейших сейва, включая суперсейв на самых последних секундах игры, и помог одержать победу «Айлендерс» со счётом 6:2.



«Их вратарь играл просто великолепно, я отдаю ему должное. Но я думаю, что они провели свою лучшую игру за пять лет, что я играю против них. Безусловно, лучший их матч», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер в текущем сезоне провёл шесть матчей в основном составе, в которых одержал три победы, процент отражённых бросков составил 93,3%. Сорокин записал на свой счёт один сухой матч с «Рейнджерс».