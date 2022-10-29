«Надеюсь, у меня будет возможность выправить ситуацию». Разин — о поражениях «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:5), а также рассказал, в чём причина неудачных игр команды в последнее время.



«Девять игр за 18 дней, из них семь на выезде. Такой четверной выезд Омск — Владивосток — Хабаровск — Новосибирск, включая до этого пять игр через день — очень тяжело. Сентябрь, октябрь — 25 игр, всего 10 домашних. Объездили Урал, Дальний Восток. В дальнейшем у нас календарь получше, в ноябре и декабре много домашних игр. Хочется ситуацию выправить, если будет возможность у меня лично, на что я надеюсь. Сегодня мы, скажем так, праздник не испортили, порадовали новосибирских болельщиков (сегодня «Сибирь» играла матч в честь 60-летия клуба. — Прим. «Чемпионата).



Что с Колмыковым? Он на костылях пришёл, скорее всего, перелом там.



Игра Ильи Иванцова? У него как минимум три-четыре передачи. Я считаю, что он развивается. Игроков 2003-2004 года рождения можно по пальцам пересчитать в КХЛ. Иванцов прогрессирует. Он держит шайбу, от него есть продолжение. Он забить не может, но всему своё время. Он уверенный в себе мальчишка.



Чувствую ли давление от руководства клуба? Ни малейшего. Я доволен тем, что у меня есть такое руководство. Но приму любое решение.



«Северсталь» активно начала? У нас есть определённая тактика, которой мы придерживаемся всю игру. Стараемся играть активно. Не делаем забор на синей линии. Мы не выкидываем шайбу по стеклу. Я не люблю такой хоккей. Мы играем в тот хоккей, в который мы играем. Независимо от периода мы в откат стараемся не играть.



Три пропущенные шайбы в меньшинстве? В том году мы полсезона чуть ли не первое-второе место делили с «Йокеритом» по меньшинству. По большинству были первыми с конца. Сейчас исполнители появились, большинство немножко подправили. В меньшинстве мы старались начать сезон той моделью, которой играли в прошлом году. Немножко изменили модель. Но засасывает всё, что можно. Сегодня не исключение. Мы разбирали, знали, откуда угроза.



Разбираем ли стиль отдельных игроков? Мы не футболисты же, у нас нет индивидуальной опеки. Обращаем внимание на общие действия. На конкретную комбинацию в игре в меньшинстве, комбинацию на вбрасывании.



Как планирую доставать эмоции из ребят? За два месяца у нас лошадиный забег был. Сейчас ребята отдохнут, наберутся эмоций, приедут к жёнам, девушкам, друзьям. Придут со свежими силами», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.