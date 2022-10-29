Разин: даже рад, что «Северсталь» проиграла не в одну шайбу

Наставник «Северстали» Андрей Разин после поражения от «Сибири» (1:5) рассказал, что считает причинами неудачных матчей команды усталость игроков своей команды и недостаточное количество эмоций у череповецких хоккеистов.

«Когда у «Северстали» разладилась игра? Я тут с вами не согласен. Игра не разладилась. Если взять эту выездную серию. Даже в Омске мы проиграли только первый период. Второй и третий мы играли если не лучше соперника, то на равных. Во Владивостоке мы большую часть времени провели в позиционных атаках. В Хабаровске 80% времени провели в чужой зоне. К сожалению, голы не забивали. Сегодня тоже был отрезок, когда мы на равных играли — первый период. У нас были моменты, а потом посыпались удаления, и соперник здорово разыграл большинство.

Где у нас разладилась игра, я не вижу. Впервые мы проиграли не в одну шайбу, а в две, в три. Но я даже рад. Поражение есть поражение. Переживать поражение в концовках в одну шайбу тяжелее, чем как сегодня. Ещё раз повторю: ребята устали. Вытаскивать эмоции из себя очень тяжело для нашей молодой команды. У нас не так много опытных мастеровитых хоккеистов. Когда девять игр через день, из них семь на выезде с перелётами по шесть часов — очень тяжело. Мне игра моей команды нравится», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд и осталась на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 25 матчей.