«Пассажиров выявляется многовато». Скабелка — об игроках «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5), а также объяснил, за счёт чего уфимский клуб добыл победу в матче.

«В непростую мы ситуацию попали. Не только по игре, но и в целом. Столько у нас индивидуальных ошибок. Мне сложно подбирать слова. Наверное, можно констатировать, что пассажиров выявляется многовато. У нас каждый должен быть лидером. Ещё домашние матчи это показывали. Всегда говорю, что чья-то травма – это шанс для тех, кто мало играет. А они вроде говорят, что хотят играть много, но это не соответствует действительности. Мы сильно расстроены. Сейчас отдохнём день. Мы не можем мириться с таким положением. Будем принимать какие-то решения.



Что касается игры, то мы неплохо начали. Затем быстрых два гола с двух бросков пропустили. Они были не сильно опасными, но возле ворот. Любой бросок опасен, даже из средней зоны. «Салават» сейчас на подъёме, хорошее движение. У них быстрые хорошие контратаки, чем они и пользовались.

За счёт чего «Салават» много контратаковал? На сегодняшней день Уфа была быстрее нас. И по скорости, и по точности передач. И ошибок у них было намного меньше.

Что думаю о молодых «Салавата»? Вижу, что много молодых, заявку смотрел. У нас тоже много молодых. Для них очень важна атмосфера, когда команда на ходу и выигрывает. Так она увереннее себя чувствует и проявляет себя», – цитирует Скабелку «БИЗНЕС Online».

После поражения «Барыс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 23 очками в активе. Свой следующий матч астанчане проведут с новосибирской «Сибирью» 1 ноября.