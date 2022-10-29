Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал ключевой эпизод в победном матче с «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) и назвал ключевой эпизод встречи.

«Хорошая игра с нашей стороны. Cолидная как в атаке, так и в обороне. Но и непростая игра. Очень много сил и эмоций команда отдала. Две игры с «Ак Барсом» были тяжёлые, но ребята молодцы, хорошо играли в обороне и реализовали моменты. Ключевое, что офсайд заметили наши парни, оперативно сработали. Иначе могло бы по-другому сложиться.

Как воспринял, что Алалыкин наконец забил? Надеюсь, что у него камень с плеч упал. Он, в принципе, показывал свой уровень. Но сейчас надеюсь, что раскрепостится и будет продолжать. Согласен, что этот груз психологический давил и давил.

За счёт чего молодёжь стала забивать? Они не зацикливались на очках, а продолжали делать правильные вещи. Их заслуга, что они сейчас забивают.

Насколько сложно было принять решение по вратарям? Правильно, что Ежов хорошо играл, а Кареев засиделся. Но Андрей сегодня хорошо отыграл и зашёл в игру. У Ежова появится возможность передохнуть.

Как прокомментирую, что Сучкова сегодня били игроки соперников и в раздевалке он был расстроен? Это как комплимент можно рассматривать. Значит, он делает что-то такое, что их раздражает и злит. Он юркий игрок. У него есть моменты, которые он пока не может реализовать. Он сейчас должен терпеть и работать. Алалыкин – хороший пример для него.

Как отреагировал на высказывание Лукоянова, который сказал, что у «Салавата» полкоманды игроков по 60 кг, будто из Женской хоккейной лиги? Он как сказал, так сказал. Мне даже нечего ответить. Мы исходим из потенциала игроков. Если ребята быстрые и юркие, то мы должны и сделать акцент на этом», – приводит слова Козлова «БИЗНЕС Online».

«Салават Юлаев» после 23 матчей набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Металлургу» четыре очка, имея при этом матч в запасе.