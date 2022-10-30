Кирилл Капризов забил 80-й гол в карьере НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал шестым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету пять результативных передач при коэффициенте полезности «-5».

Всего в регулярном чемпионате Капризов провёл 144 матча, в которых записал в свой актив 170 очков (80+90) при коэффициенте полезности «+32».

Ранее сообщалось, что Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение Мариана Габорика.