Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать волевую победу в матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Нацональной хоккейной лиги между «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Волевую победу в матче одержали «нефтяники» со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился нападающий Зак Хайман. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принял участие во всех трёх голах своей команды и набрал три (1+2) очка. В составе «Калгари» шайбы забрасывали Майкл Баклунд и Бретт Ритчи. В ходе матча гости дважды проигрывали в одну шайбу, но два гола в третьем периоде позволили им одержать победу в «Битве при Альберте».

«Эдмонтон» одержал четвёртую победу подряд и шестую в девяти сыгранных матчах. «Калгари» прервал победную серию и уступил во второй раз в сезоне.