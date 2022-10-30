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Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать волевую победу в матче с «Калгари»

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать волевую победу в матче с «Калгари»
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Нацональной хоккейной лиги между «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Волевую победу в матче одержали «нефтяники» со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился нападающий Зак Хайман. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принял участие во всех трёх голах своей команды и набрал три (1+2) очка. В составе «Калгари» шайбы забрасывали Майкл Баклунд и Бретт Ритчи. В ходе матча гости дважды проигрывали в одну шайбу, но два гола в третьем периоде позволили им одержать победу в «Битве при Альберте».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Баклунд (Линдхольм) – 24:29 (4x5)   1:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 25:02 (5x4)   2:1 Ритчи (Лучич, Льюис) – 36:06 (5x5)   2:2 Макдэвид (Сеси, Холлоуэй) – 49:02 (5x5)   2:3 Хайман (Макдэвид) – 52:24 (5x5)

«Эдмонтон» одержал четвёртую победу подряд и шестую в девяти сыгранных матчах. «Калгари» прервал победную серию и уступил во второй раз в сезоне.

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