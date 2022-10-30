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Купер — о голе Кучерова: выдающиеся игроки забивают важнейшие голы в самое нужное время

Купер — о голе Кучерова: выдающиеся игроки забивают важнейшие голы в самое нужное время
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер остался доволен результатами выездной серии команды, а также отметил игру звёздных хоккеистов «молний», которые проявили себя в нужное время. Российский нападающий Никита Кучеров забросил победную шайбу за минуту до конца третьего периода в матче с «Сан-Хосе» (4:3).

«Когда мы отстояли свои ворота при игре в меньшинстве в конце третьего периода, на скамейке запасных появилось много энергии. Некоторые выдающиеся игроки забивают важнейшие голы в самое нужное время.

Если за выездную серию вы сможете набрать больше очков, чем игр, вы окажетесь в очень хорошем положении, если выиграете матчи у себя дома. Я оцениваю наш выезд как успешный. Это была тяжёлая выездная серия, так что давайте вернёмся домой и посмотрим, сможем ли мы продолжить победную серию», — цитирует тренера официальный сайт «молний».

«Тампа» провела три матча в рамках выездной серии по Калифорнии, в которых одержала две победы. На счету «молний» в текущем сезоне пять побед в девяти матчах.

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