Н. Квартальнов — о работе агентом: взял телефон, привязал руку к голове и хожу с ней

Известный в прошлом игрок, а ныне хоккейный агент Никита Квартальнов рассказал о своих рабочих буднях.
«График довольно простой. Он не привязан к какому-то месту, так как я не работаю ни на какую-либо организацию. Просыпаюсь я в районе девяти утра. Всё зависит от определённого дня. Если есть матчи КХЛ, то вечером иду на хоккей. Также посещаю матчи МХЛ, которые приходятся на обед. Параллельно у меня идут звонки. Чтобы вы понимали: у меня тариф 5000 минут в месяц, и я его стабильно прожигаю. В день я на телефоне по три-четыре часа. Это могут быть разговоры с клиентом или руководителем клуба. У кого-то из ребят может возникнуть срочная проблема, которую нужно решить. Так что график у меня такой: проснулся, взял телефон, привязал руку к голове и хожу с ней.
В первый год моей работы многие думали, что я сюда зашёл поиграться, чтобы чем-то себя занять. Со мной все хорошо общались, но вопросы решались тяжело. Со временем, когда у меня увеличилось количество игроков и я начал разговаривать по более серьёзным ребятам насчёт большего размера контрактов, люди поняли, что со мной можно иметь дело, что я адекватный человек, со мной можно работать и договариваться. Моя работа и мой труд доказывают, что я могу участвовать в этом бизнесе», — цитирует Квартальнова AllHockey.ru.
Никита Квартальнов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в сезоне-2017/2018 из-за саркомы. Никита является сыном знаменитого тренера Дмитрия Квартальнова.
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