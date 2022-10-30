Н. Квартальнов: Дыняк является игроком элитного класса, блат в «Ак Барсе» здесь ни при чём

Известный в прошлом игрок, а ныне хоккейный агент Никита Квартальнов ответил на слухи, по которым агент якобы пытался устроить своих клиентов в «Ак Барс», пользуясь тем, что там работал главным тренером его отец Дмитрий Квартальнов. Агент положительно отозвался о нападающем казанского клуба Никите Дыняке, который является его клиентом.
«Конечно, эти разговоры напрягали. Но я всегда говорил парням, с которыми работал в «Ак Барсе»: «Ребята, блата здесь никакого нет». Это подтверждается примером Никиты Дыняка. Первые два года его очень сильно уничтожали в прессе вместе со мной и отцом. Но этот парень прошёл большой путь, на котором он многое вытерпел. И сейчас он доказывает то, что является игроком элитного класса. В своей нише он входит в тройку лучших игроков нашей лиги. У меня там был ещё Артур Бровкин, которого иногда подключали к играм, но он не оправдывал доверия своими результатами, поэтому и играл в Высшей лиге. Блата в «Ак Барсе», что бы кто ни думал, не было никакого. Это против моих правил.
Что касается Дыняка, то он в прошлом году показал хороший результат в плане своей игры и заслужил хороший контракт. Большое спасибо Марату Валиуллину за то, что услышал меня, и мы договорились. Часто в российском хоккее бывает такое, что у ребят сносит крышу, когда они начинают получать большие деньги. Но Дыняк, наоборот, воспринял это как мотивацию и начал ещё больше доказывать», — цитирует Квартальнова AllHockey.ru.
Никита Квартальнов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в сезоне-2017/2018 из-за борьбы с онкологическим заболеванием и его последствиями.
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