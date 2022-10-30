Валерий Каменский: Кучеров — скрытый фаворит бомбардирской гонки

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, что видит нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова одним из фаворитов в гонке бомбардиров сезона-2022/2023 НХЛ.
«Кучеров однозначно является игроком высочайшего класса и доказывает это каждый сезон. Ничего удивительного в его результативности я не вижу. Разумеется, он будет в топе и станет конкурировать с ведущими игроками НХЛ, в том числе его можно назвать скрытым фаворитом бомбардирской гонки. Хочется лишь пожелать ему дальнейших успехов. Лучшим российским игроком на данный момент его сложно назвать», — сказал Каменский в интервью «РБК Спорт».
Кучеров в текущем сезоне сыграл за «молний» девять матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков, и занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
- 30 октября 2022
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