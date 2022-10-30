Епанчинцев — о матче с «Трактором»: игра была за четыре очка, «Амур» не нашёл своего шанса

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после поражения от «Трактора» (0:1) и назвал причины, почему хабаровчанам не удалось отличиться в матче.

«Оба соперника понимали важность этого матча – игра была как минимум за четыре очка. Мало забитых голов, хорошая игра вратарей, обоюдоострые моменты. Соперник нашёл этот момент, повёл в счёте и где-то сыграл правильно, от обороны. Мы не нашли своего шанса, хотя в конце встречи он был. Наша молодёжь не может пока стабильно выглядеть каждую игру, забивать и тащить за собой команду. Одна заброшенная шайба, но по накалу зрителям, думаю, матч понравился.



26 бросков по воротам Ильи Проскурякова сегодня. Как так получилось, что не удалось забросить? Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота. Хотели больше сыграть по чистому льду, по углам, в этих моментах смотрелись неплохо, но оттуда голы не забиваются. Концовка показала: встали, заработали удаление. Так бы и с начала игры. Сейчас матчи через день, тяжеловато выжимать из себя. Нашей молодой команде нужна стабильность, не хватает опыта в некоторых моментах.



Сложный календарь, игры через день. Как будет команда находить силы на этом выезде? Как и всегда – есть ресурсы. Где-то посмотрим, сейчас всё идет на восстановление. Что-то наработать уже тяжело в такой период. Самое главное – сделать правильные выводы и восстановиться», — приводит слова Епанчинцева сайт «Трактора».

«Амур» после поражения замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 18 набранными очками.