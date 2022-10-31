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Радулов – о выводе из состава «Ак Барса»: непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых

Радулов – о выводе из состава «Ак Барса»: непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о выводе из состава казанцев.

«Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить, вылазит информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.

Напомним, 28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев. 36-летний форвард пропустил матч с «Нефтехимиком» (5:2).

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