Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Ак Барса» Бабенко
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером казанцев Юрием Бабенко.
«Если по факту – у меня нет никаких конфликтов ни с кем, и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моём конфликте с Юрием Бабенко. Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимания на лавке, где-то я высказывал ему своё мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали — но после этого я играл с Уфой, всё было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает? И получается, что я во всём виноват, а я с этим не согласен», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:23
-
08:10
-
07:50
-
07:35
-
07:20
-
07:05
-
06:52
-
06:37
-
06:32
-
05:46
-
05:35
-
04:56
-
04:43
-
04:22
-
03:07
- 30 октября 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
22:26
-
21:41
-
21:17
-
21:08
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
Партнерский контент