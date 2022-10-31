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Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Ак Барса» Бабенко

Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Ак Барса» Бабенко
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером казанцев Юрием Бабенко.

«Если по факту – у меня нет никаких конфликтов ни с кем, и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моём конфликте с Юрием Бабенко. Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимания на лавке, где-то я высказывал ему своё мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали — но после этого я играл с Уфой, всё было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает? И получается, что я во всём виноват, а я с этим не согласен», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.

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