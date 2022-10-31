Радулов отреагировал на вывод из состава «Ак Барса»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов высказал мнение о перестановках в команде и назвал причины разногласий в коллективе.

«Показательные перестановки в трудной для команды ситуации? Хорошо, но для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но когда идёт такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого что-то сваливать, но хоккей – это командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца, и чтобы это действительно команду подстёгивало.



Я не выгораживаю себя, но когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним…этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.