«Мне это вообще не важно». Радулов – о слухах про конфликты из-за капитанства в «Ак Барсе»

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал слухи про конфликты из-за капитанства в казанском клубе и рассказал, что никогда не гнался за этой ролью в команде.

«Я не был готов, что будет столько негатива вылито в мой адрес. У меня не было никогда никаких конфликтов с Вадиком Шипачёвым или Данисом Зариповым по поводу капитанства, мне это вообще не важно, я никогда не гнался за этим. Нужно доказывать всё своей игрой, вот что самое важное для меня. А потом я вижу, что пишут про какие-то группировки, что кто-то с кем-то что-то не поделил. К таким нелепым разговорам я точно не был готов», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.

После 22 сыгранных матчей за «Ак Барс» Радулов набрал 15 (8+7) очков.