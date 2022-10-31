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Радулов: моя статистика в «Ак Барсе» не выглядит плохой. Видимо, я чем-то обидел кого-то

Радулов: моя статистика в «Ак Барсе» не выглядит плохой. Видимо, я чем-то обидел кого-то
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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал свою статистику в текущем сезоне КХЛ и сказал, что прикладывает все усилия для достижения успеха команды.

«Видимо, я чем-то обидел кого-то, но я просто не понимаю чем. Не надо меня выставлять плохим. Я знаю, что я очень эмоциональный, могу что-то резкое сказать, но я очень отходчивый и всегда способен на диалог.Сейчас для многих людей, которые не знают истинного положения дел, всё выглядит так, что во мне что-то не так. Но нас всех брали сюда давать результат и я прикладываю все усилия, чтобы он был! А даже если сейчас посмотреть на статистику, то она не выглядит плохой», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.

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