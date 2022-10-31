«Как клуб решит, как клуб захочет». Радулов – о своём будущем в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своём будущем в команде и о том, как казанскому клубу вернуть игру.
«Что будет дальше — покажет время. Я тренируюсь, готовлюсь в штатном режиме. Дальше — как клуб решит, как клуб захочет. Я работал в полную силу и продолжаю это делать независимо от ситуации.
Сезон длинный, всё поправимо. Здесь просто нужно работать и идти к одной цели, где-то побольше играть на ошибках соперниках, минимизировать какие-то свои ошибки, попроще действовать. Во время игры, когда у нас что-то не получается, нужно вносить корректировки, пытаться переломить ход матча. Главный тренер говорит, как играть, мы выполняем, потом со всех одинаково спрашивают. Я так это вижу, тогда всё будет нормально», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Льву Лукину и Павлу Панышеву.
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