«У нас есть высококлассные игроки». Тренер «Рейнджерс» — о непростой победе над «Аризоной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:2).
«У нас есть несколько высококлассных игроков, и, когда мы играем хорошо, они делают своё дело для нас. Что мне понравилось в нашей сегодняшней игре, так это то, что в ней участвовали все звенья, включая третье и четвёртое, а также так называемую третью пару защитников. Я думаю, что все они очень хорошо сыграли свою роль», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
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