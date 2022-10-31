Главный тренер СКА Р. Ротенберг рассказал, за работой каких тренеров НХЛ он следит

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, за работой кого из наставников Национальной хоккейной лиги следит. Тренер санкт-петербургской команды отметил не только действующих специалистов, но и тех, кто уже завершил профессиональную карьеру. К таким относится Майк Бэбкок, в послужном списке которого после ухода из «Торонто Мэйпл Лифс» в ноябре 2019 года числилась лишь работа с университетской командой из Саскачевана.

«Я же слежу за всеми тренерами. Как работает Майк Бэбкок, например. Я со многими ребятами разговаривал. Никита Кучеров мне рассказал, как работает тренер, который сейчас… Купер? Нет, который сейчас работает в «Детройте» (Дерек Лалонд, бывший помощник Купера в «Тампе». — Прим. „Чемпионата“). Про Купера мне рассказывал Саша Волков. Яшкин — про Хичкока. Мы обсуждаем много деталей. Как они проводят собрания. Какая тактика была в обороне, как играли в средней зоне, как меньшинство, как большинство. Что им говорили, как говорили. Очень много интересного, на самом деле. Я с большим уважением к этому отношусь.



Ещё, например, интересный тренер, который сейчас работает в «Рейнджерс». Галлан? Да, точно, Галлан. С ним работал Валя Зыков в «Вегасе». Рассказывал, как и что. Валя вообще питерский, свой, с Петроградки, такие парни нам нужны, вот вернулся к нам», — приводит слова Ротенберга Sports.ru.