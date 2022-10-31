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КХЛ объявила имена лучших игроков девятой недели чемпионата КХЛ

КХЛ объявила имена лучших игроков девятой недели чемпионата КХЛ
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КХЛ объявила имена лучших игроков девятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ нового сезона. На прошедшей неделе была проведена 31 встреча, в которой было задействовано 529 игроков (39 голкиперов, 180 защитников и 310 форвардов). Средняя результативность за матч составила 5,16 голов.

Лучшим голкипером стал Никита Серебряков («Адмирал»), для которого это стало вторым разом в карьере. Россиянин одержал две победы в двух матчах, включая одну — по буллитам. По воротам Серебрякова нанесли 83 броска (41,5 в среднем за встречу), из которых он отразил 98,8%. Коэффициент надёжности составил 0,47. Серебряков стал первым вратарём «Адмирала», дважды становившимся лучшим игроком недели.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Сергей Телегин («Трактор»), набравший 4 (0+4) очка в четырёх матчах недели. Защитник завершил неделю с общим показателем полезности «0», нанёс восемь бросков, совершил четыре силовых приёма и заблокировал шесть бросков.

Лучшим нападающим во четвёртый раз в карьере признан Дмитрий Яшкин (СКА), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели. Яшкин совершил 24 силовых приёма, заблокировал два броска и один раз отобрал шайбу у соперника. В матче с «Локомотивом» Яшкин стал автором победной шайбы своей команды. До этого Яшкин трижды признавался лучшим нападающим недели в составе московского «Динамо».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Никита Евсеев («Ак Барс»), набравший 2 (2+0) в трех матчах недели. Во встрече с «Нефтехимиком» Евсеев сделал дубль, всего за неделю у него пять бросков, четыре силовых приёма, один заблокированный бросок и три отбора шайбы. Единственным защитником «Ак Барс», признававшимся лучшим новичком недели, был Дамир Мусин на 14-й неделе сезона-2014/2015.

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