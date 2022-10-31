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Генменеджер «Ак Барса»: Радулов недоволен ситуацией? А когда он был доволен?

Генменеджер «Ак Барса»: Радулов недоволен ситуацией? А когда он был доволен?
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Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин дал комментарий после интервью форварда казанского клуба Александра Радулова о ситуации в команде и выводе нападающего из состава.

«Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как я прокомментирую это? Нечего комментировать, это просто рабочий момент.

Не кажется ли, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать? Нет никакого конфликта.

Но Радулов же недоволен ситуацией? А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный», – заявил Валиуллин в интервью изданию «Татар-Информ».

Напомним, сегодня Радулов дал обширное эксклюзивное интервью «Чемпионату» об атмосфере в команде и рассказал о своём выводе из состава клуба.

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