Первый тренер Гусева: в переходе Никиты были заинтересованы «Локомотив» и «Автомобилист»
Поделиться
Первый тренер хоккеиста Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин рассказал, что в подписании контракта с нападающим были заинтересованы клубы Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» и «Автомобилист».
«У Никиты были предложения не только от СКА, но и ещё от нескольких клубов. Насколько мне известно, в переходе были заинтересованы «Локомотив» и «Автомобилист», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее Курдин сказал «Чемпионату», что Гусев подписал контракт с армейским клубом.
30-летний нападающий является чемпионом зимних Олимпийских игр 2018 года, заслуженным мастером спорта России, обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА в сезоне-2016/2017.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
21:17
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
20:12
-
20:07
-
19:52
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:07
-
17:19
-
17:00
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20
Партнерский контент