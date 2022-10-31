Первый тренер Гусева: в переходе Никиты были заинтересованы «Локомотив» и «Автомобилист»

Первый тренер хоккеиста Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин рассказал, что в подписании контракта с нападающим были заинтересованы клубы Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» и «Автомобилист».

«У Никиты были предложения не только от СКА, но и ещё от нескольких клубов. Насколько мне известно, в переходе были заинтересованы «Локомотив» и «Автомобилист», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее Курдин сказал «Чемпионату», что Гусев подписал контракт с армейским клубом.

30-летний нападающий является чемпионом зимних Олимпийских игр 2018 года, заслуженным мастером спорта России, обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА в сезоне-2016/2017.