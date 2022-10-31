Голкипер «Локомотива» Бочаров продлил свою сухую серию

Вратарь ярославского «Локомотива» Иван Бочаров в матче с минским «Динамо» (1:0) записал на свой счёт второй «сухарь» подряд.

27-летний вратарь продлил свою сухую серию, и сейчас она составляет 139 минут и 5 секунд без пропущенных шайб. Последний раз Бочаров пропускал в матче с минским «Динамо» в гостях (2:5).

За 13 проведённых игр в текущем сезоне Иван Бочаров одержал шесть побед с процентом отражённых бросков — 91,6 и коэффициентом надёжности — 2,27.

Воспитанник московского «Динамо» за свою карьеру в КХЛ сыграл 189 матчей, в которых одержал 96 побед при 60 поражениях.

После победы ярославский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 3 ноября в 19:30 мск.