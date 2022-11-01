Стал известен срок контракта нападающего Гусева со СКА
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Нападающий Никита Гусев подписал контракт со СКА сроком на два года, сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.
Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.
Всего в КХЛ на счету Гусева 422 матча в регулярных чемпионатах, в которых нападающий набрал 367 очков — забил 129 и отдал 238 результативных передач. Показатель полезности составил «+112». В плей-офф на счету форварда 83 матча, в которых Гусев набрал 84 очка — забил 35 голов и отдал 49 результативных передач.
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