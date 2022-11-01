Стал известен срок контракта нападающего Гусева со СКА

Нападающий Никита Гусев подписал контракт со СКА сроком на два года, сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.

Всего в КХЛ на счету Гусева 422 матча в регулярных чемпионатах, в которых нападающий набрал 367 очков — забил 129 и отдал 238 результативных передач. Показатель полезности составил «+112». В плей-офф на счету форварда 83 матча, в которых Гусев набрал 84 очка — забил 35 голов и отдал 49 результативных передач.