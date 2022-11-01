Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен срок контракта нападающего Гусева со СКА

Стал известен срок контракта нападающего Гусева со СКА
Комментарии

Нападающий Никита Гусев подписал контракт со СКА сроком на два года, сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.

Всего в КХЛ на счету Гусева 422 матча в регулярных чемпионатах, в которых нападающий набрал 367 очков — забил 129 и отдал 238 результативных передач. Показатель полезности составил «+112». В плей-офф на счету форварда 83 матча, в которых Гусев набрал 84 очка — забил 35 голов и отдал 49 результативных передач.

СКА всё-таки вернул олимпийского чемпиона! Гусев просидел без хоккея семь месяцев СКА всё-таки вернул олимпийского чемпиона! Гусев просидел без хоккея семь месяцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022