Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не люблю комментировать все эти рекорды. Александр в первую очередь хоккеист, который играет на свою команду, на результат. Я ни разу не слышал от него заявлений: мол, буду рвать на себе тельняшку и обязательно достигну рекорда. Тут, скорее, журналисты делают какой-то пиар. У него был не очень выразительный старт, сейчас Овечкин набирает обороты. Только плохая лошадь начинает с галопа. Сезон длинный. Всё будет нормально, а достигнет он рекорда Гретцки, не достигнет… Для нас он всё равно хоккеист яркий, выдающийся.

Хотя сейчас во всём мире принято считать, что в России всё не то… Но я не вижу, чтобы к Овечкину и другим российским энхаэловцам было негативное отношение со стороны болельщиков. Он — гражданин своей страны, никогда от неё не отрекался и не считает нужным идти на поводу у отдельных горлопанов. Это сейчас у нас некоторые спортсмены объявляют себя гражданами мира и готовы выступать где угодно, как угодно и под кем угодно. Это напоминает Тверскую в Москве в былые времена, где стояли украинки с пониженной социальной ответственностью (смеётся)», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

После сегодняшней встречи с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 Б) на счету Овечкина стало 785 заброшенных шайб в 1284 матчах. Отставание сократилось до 16 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).