КХЛ назвала имена лучших игроков октября

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов октября в четырёх номинациях, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарём впервые в карьере признан Иван Бочаров («Локомотив»), одержавший четыре победы в шести матчах. По воротам Бочарова было нанесено 154 броска (25,7 в среднем за игру), из которых он отразил 94,81%. Коэффициент надёжности составил 1,42 (лучший показатель среди вратарей, сыгравших минимум шесть матчей). В матчах с «Торпедо» и минским «Динамо» Бочаров сыграл «на ноль».
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 11 (2+9) очков в 13 матчах месяца. Никишин завершил два матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». На его счету 21 силовой приём, 21 блокированный бросок и один отбор шайбы. Среднее игровое время составило 23 минуты ровно.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), набравший 15 (8+7) очков в 14 матчах месяца. Ип набрал очки в 13 из 14 игр октября, побив клубный снайперский рекорд по продолжительности серии, а также повторив клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками. На его счету также девять силовых приёмов, три блокированных броска и один отбор шайбы. Ип стал первым нападающим китайской команды, признававшимся лучшим по итогам месяца.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Ярослав Лихачёв («Амур»), набравший шесть (3+3) очков в 11 матчах октября. На его счету также 45 бросков, 13 силовых приёмов, четыре блокированных броска и два отбора шайбы. Лихачев стал четвёртым игроком «Амура», признававшимся лучшим новичком месяца, последним был Артём Зуб в октябре 2015 года.
- 1 ноября 2022
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