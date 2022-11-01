Морозов — о вступлении «Лады»: команда должна предоставить гарантии на три сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.
«Несколько дней назад прошло совещание, в котором участвовали руководители клуба и региона. Мы передали им дорожную карту, она содержит всю информацию о том, что нужно клубу для вступления в КХЛ: какие документы требуются, какой бюджет. К тому же с тех пор, когда «Лада» играла в КХЛ, в лиге многое изменилось. Появилась новая система «Видеогол», СТМ, изменились требования к инфраструктуре, клуб должен быть к этому готов.
Вчера клуб прислал в КХЛ официальное письмо о намерении войти в состав участников чемпионата КХЛ с сезона-2023/2024, а также часть документов из дорожной карты. Одним из важнейших вопросов является предоставление финансовых гарантий на три сезона, чтобы «Лада» могла собрать сильный состав и успешно выступать в КХЛ. Финальное решение о составе участников следующего сезона принимает Совет директоров лиги на заседании в марте», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.
Напомним, сегодня «Лада» подала официальную заявку на вступление в КХЛ. «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда была исключена из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ.
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