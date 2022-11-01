«Надеюсь, он научится защищать себя». Тренер «Рейнджерс» — о травмах Кравцова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал частые травмы форварда клуба Виталия Кравцова.
Сможет ли Кравцов научиться лучше защищать себя? Надеюсь, что да. Нужно играть жёстко и агрессивно, но он, вероятно, сыграл не лучшим образом в том моменте. Я хочу, чтобы он был первым на шайбе… но нужно быть немного осторожнее», — приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».
Напомним, в матче с «Далласом» (6:3) во втором периоде в столкновении у борта Кравцов получил травму. После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя 22-летний российский игрок ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку.
Сегодня стало известно, что Кравцов пропустит минимум неделю после повреждения в последнем матче.
- 1 ноября 2022
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