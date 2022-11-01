Скабелка: не все игроки «Барыса» оказались готовы к требованиям, расписанию и перелётам

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1), а также рассказал, что большую роль в клубе играют легионеры.

«Мы рады, что выиграли после такой затяжной серии поражений. Ребята прониклись. Были ошибки; вопрос, как партнёры готовы их исправлять. Хороший эмоциональный матч провели. Постарались при игре в меньшинстве сыграть активно, лишить пространства Бека. Когда он вкатывается в зону, то мгновенно принимает решения. Нужно было дать ему как можно меньше времени. Фразу про пассажиров в Уфе я сказал осознанно, не на эмоциях. Я это и хоккеистам сказал, но уже с фамилиями. Биграс в списке отказов, а остальным, кого я имел в виду, удалось реабилитироваться. Есть вопросы к тому, кто не отработал. Нужно идти в одну ногу.

Самое простое объяснение серии поражений в том, что команда новая. Если более развёрнуто, то большую роль играют легионеры. Для ребят, которые пополнили «Барыс», требования, расписание и перелёты стали откровением. Не все к этому оказались готовы. Можно выделить Петухова, он приятно удивляет, остальные играют на своём уровне. Болезненны оказались травмы. Тот же Шапю хоть и немного сыграл, но организовал интересную тройку. Вратари здесь тоже играют важную роль. В таких матчах, как сегодня, на первый план выходит игра в неравных составах», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

«Барыс» после победы в сегодняшнем матче поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.