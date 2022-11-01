Скабелка: не все игроки «Барыса» оказались готовы к требованиям, расписанию и перелётам

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1), а также рассказал, что большую роль в клубе играют легионеры.
«Мы рады, что выиграли после такой затяжной серии поражений. Ребята прониклись. Были ошибки; вопрос, как партнёры готовы их исправлять. Хороший эмоциональный матч провели. Постарались при игре в меньшинстве сыграть активно, лишить пространства Бека. Когда он вкатывается в зону, то мгновенно принимает решения. Нужно было дать ему как можно меньше времени. Фразу про пассажиров в Уфе я сказал осознанно, не на эмоциях. Я это и хоккеистам сказал, но уже с фамилиями. Биграс в списке отказов, а остальным, кого я имел в виду, удалось реабилитироваться. Есть вопросы к тому, кто не отработал. Нужно идти в одну ногу.
Самое простое объяснение серии поражений в том, что команда новая. Если более развёрнуто, то большую роль играют легионеры. Для ребят, которые пополнили «Барыс», требования, расписание и перелёты стали откровением. Не все к этому оказались готовы. Можно выделить Петухова, он приятно удивляет, остальные играют на своём уровне. Болезненны оказались травмы. Тот же Шапю хоть и немного сыграл, но организовал интересную тройку. Вратари здесь тоже играют важную роль. В таких матчах, как сегодня, на первый план выходит игра в неравных составах», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.
«Барыс» после победы в сегодняшнем матче поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 1 ноября 2022
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:12
-
19:54
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
18:37
-
18:15
-
17:52
-
17:32
-
17:23
-
16:44
-
16:26
-
16:11
-
15:46
-
15:11
-
14:43
-
14:10
-
14:00
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:01
-
11:54
-
11:40
-
11:06
-
10:55
-
10:49
-
10:41