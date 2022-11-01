Тренер ЦСКА Фёдоров: «Ак Барс» — хороший соперник, побольше бы таких игр

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2).

«Хорошая, быстрая игра, обе команды продемонстрировали хорошие скорости. Моментов было не так много, но хорошо сыграли в зоне обороны, вратари были на месте. Голы, которые были забиты, украшают сегодняшнюю игру. У нас идёт определённая серия, но ребята на этом не зацикливаются. Мы ждали этого матча, для нас это хороший соперник, побольше бы таких игр.



Игровой кризис «Ак Барса»? Со своей стороны сегодня вечером никакого кризиса не наблюдал. Хорошая команда, на ходу, играет в современный, быстрый хоккей, шайба идёт вперёд.



За счёт чего выдали такую победную серию? Повторюсь — прошлый сезон сложился удачно, мы достигли высокой ноты в конце года. Может быть, какое-то недопонимание было у ребят в плане нового сезона. Это немножко нас тормозило, хотя все отдавались играм, но те ошибки, что мы совершали, не давали двигаться вперёд.



Удалось настроить, поговорить с ребятами, что надо делать, как надо делать, что надо вернуться к тем вещам, которые мы делали достаточно хорошо, спокойно, надёжно работать друг на друга, играть на результат. Играем в тот хоккей, который приносит и результат, и удовлетворение. Удалось найти выход из положения, ребята среагировали правильно, удаётся играть в правильный хоккей.



Есть ли цель выиграть регулярку на Западе? ЦСКА ставит всегда максимальные задачи на каждую игру, будем отталкиваться непосредственно от целей. Сезон длинный, не думаю, что мы будем сейчас разговаривать о таких больших целях. Они были поставлены нашим руководством, ребята прекрасно знают.



Вторая шайба «Ак Барса»? Нас обыграли, Плотников был на месте, просто шайба выскочила, а второй игрок был на месте, но метры и секунды решают многое. Хорошая атака от «Ак Барса», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.