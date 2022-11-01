Кудашов: давайте не петь дифирамбы «Динамо». Прошла только треть сезона — команда учится

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов предложил не оценивать клуб после трети сезона, оценил игру нападающего бело-голубых Максима Джиошвили и рассказал, насколько полезной будет пауза перед дальневосточным выездом команды.

«Джиошвили хорошо играет, но вообще я не хочу выделять. У них своеобразное звено – сильное, мощное, быстрое. Они играют друг на друга, очень много разговаривают, договариваются – звено рабочее. У нас вся команда – новички. Новая вратарская бригада, новые защитники, новые нападающие. Тут нет смысла кого-то отдельно выделять. У нас новая команда, и я не раз об этом уже говорил, которая только строится. Мы проигрываем, мы выигрываем, и так будет продолжаться. Мы учимся, совершаем очень много ошибок, но делаем и какие-то хорошие вещи. Смотрим только вперёд.

Что касается Джиошвили, то я уже сказал, что не хочу никого выделять. Один игрок в поле не воин. Да, где-то сейчас он больше забивает, но если вы возьмёте всю тройку – Каблуков и Муранов – каждый по-своему выполняет огромный объём работы. Вы не замечаете Каблукова, но он очень много всего делает. Муранов тоже выполняет черновую работу. А Джиошвили на последнем броске. Но давайте не петь дифирамбы. Прошла только треть сезона, посмотрим, что будет дальше.

Бесспорно, «Динамо» есть что улучшать. Последние три игры все были разные с разными соперниками, у которых разный стиль и разный подбор исполнителей, поэтому их нельзя сравнивать. Они были все интересные, но по содержанию все разные, а улучшать нам много чего есть. Когда выигрываешь, то ты всегда на коне, а пропустили бы и проиграли, и сейчас совсем бы другая пресс-конференция была. Мы стараемся идти день за днём, трудиться, делать свою работу, а там уже будем разбираться.

Делай или не делай акцент на вбрасывания, но есть статистика по центральным нападающим. Если вы возьмёте за годы – за годы, а не за год – то, как правило, кто выигрывал вбрасывания, тот их и выигрывает. Там очень много нюансов – сила рук, длина рук. Так получилось, что наши центры нормально играют на вбрасываниях. Хотя, вы знаете, были игры, и когда пропускали сразу после вбрасываний. Это сегодня вот так получилось, а до этого и по-другому было.

Насколько хороша большая пауза перед дальневосточным выездом? Вы знаете, всегда так, что когда проигрываешь, то тебе хочется этой паузы, а когда выигрываешь, то хочешь, чтобы и дальше всё продолжалось. Мы совершенно спокойно к этому относимся. Но игрокам пауза нужна однозначно. Если мы возьмём НХЛ, то после Нового года у них есть недельные паузы у команд, чтобы игроки без тренировок находились – из-за травматизма. Частые игры с такой самоотдачей – они накладываются друг на друга. И у нас не исключение. Очень много микротравм, усталость – всё это есть. Я не знаю, хороша или плоха эта пауза, но игрокам она точно нужна», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 6 ноября.