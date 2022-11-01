«Авангард» иронично отреагировал на выход «Ак Барса» из зоны плей-офф

Омский «Авангард» в своём телеграм-канале иронично отреагировал на выход «Ак Барса» из зоны плей-офф. В видео показано, как «ястребы» под фанфары поднимаются по турнирной таблице Восточной конференции и опускается вниз таблицы Востока казанский клуб.
Напомним, сегодня «Ак Барс» потерпел 10-е поражение в 12 матчах и выбыл из зоны плей-офф. Подопечные Олега Знарка располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 24 матчей набрав 24 очка.
После сегодняшней победы «Авангард» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 25 матчей набрав 25 очков.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 3 ноября. В этот же день «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь».
- 1 ноября 2022
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