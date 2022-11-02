«Это делает его особенным игроком». Тренер «Миннесоты» — о шайбе Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон, комментируя победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1), отметил игру российского форварда Кирилла Капризова. Он стал автором дубля. В первом случае Капризов забросил шайбу в большинстве, гол стал следствием рикошета.
«Он не забрасывает каким-то одним способом, не забрасывает только в численном большинстве. Я не знаю, какая там статистика. Он забрасывает разные шайбы. Сегодня он находился не там, где обычно находится во время игры в большинстве. Но Кирилл оказался в нужном месте и забил. Это и делает его особенным игроком», — сказал Эвасон после матча.
у Капризова восемь заброшенных шайб в первых десяти матчах сезона. Этот результат стал вторым за всю историю клуба по количеству голов в первых десяти матчах старта сезона.
Большее количество раз поразить ворота соперников удавалось только Брайану Ролстону в сезоне-2006/2007. Тогда он в первые десять матчей сезона отличился сразу девять раз.
- 2 ноября 2022
-
08:48
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30
- 1 ноября 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18