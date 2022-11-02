«Это делает его особенным игроком». Тренер «Миннесоты» — о шайбе Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон, комментируя победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1), отметил игру российского форварда Кирилла Капризова. Он стал автором дубля. В первом случае Капризов забросил шайбу в большинстве, гол стал следствием рикошета.



«Он не забрасывает каким-то одним способом, не забрасывает только в численном большинстве. Я не знаю, какая там статистика. Он забрасывает разные шайбы. Сегодня он находился не там, где обычно находится во время игры в большинстве. Но Кирилл оказался в нужном месте и забил. Это и делает его особенным игроком», — сказал Эвасон после матча.

у Капризова восемь заброшенных шайб в первых десяти матчах сезона. Этот результат стал вторым за всю историю клуба по количеству голов в первых десяти матчах старта сезона.



Большее количество раз поразить ворота соперников удавалось только Брайану Ролстону в сезоне-2006/2007. Тогда он в первые десять матчей сезона отличился сразу девять раз.