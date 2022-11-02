Канадский игрок «Витязя» — о рукопожатиях в России: ушло несколько дней, чтобы разобраться

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Скотт Уилсон поделился мнением о жизни в России.
«Совпали ли ожидания от России с реальностью? Если честно, всё круто. Самое сложное было добраться сюда, на перелёты ушёл целый день, летел в Москву через Турцию. Потом надо перестроиться на другой часовой пояс, дней пять ходил как в тумане. Но в целом всё прошло гладко, лучше, чем я ожидал.
Рукопожатия точно меня удивили, ушло несколько дней, чтобы разобраться. Люди тут очень милые, и рукопожатия – это проявление местной культуры. Тайлер и Джереми рассказывали, к чему надо будет привыкнуть, но рукопожатия всё равно стали сюрпризом.
Что касается языка, то по части хоккея тут всё то же самое. Если надо что-то крикнуть партнёру, просто что-то кричу, чтобы привлечь его внимание. И я потихоньку учу новые слова. На самом деле, уже выучил больше, чем мог себе представить. Читать не могу, но уже что-то говорю. Ну и многие ребята в команде, даже если не умеют говорить на английском, то всё равно что-то понимают», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате» завтра утром, 3 ноября.
- 2 ноября 2022
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