Канадский игрок «Витязя» — о рукопожатиях в России: ушло несколько дней, чтобы разобраться

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Скотт Уилсон поделился мнением о жизни в России.

«Совпали ли ожидания от России с реальностью? Если честно, всё круто. Самое сложное было добраться сюда, на перелёты ушёл целый день, летел в Москву через Турцию. Потом надо перестроиться на другой часовой пояс, дней пять ходил как в тумане. Но в целом всё прошло гладко, лучше, чем я ожидал.

Рукопожатия точно меня удивили, ушло несколько дней, чтобы разобраться. Люди тут очень милые, и рукопожатия – это проявление местной культуры. Тайлер и Джереми рассказывали, к чему надо будет привыкнуть, но рукопожатия всё равно стали сюрпризом.

Что касается языка, то по части хоккея тут всё то же самое. Если надо что-то крикнуть партнёру, просто что-то кричу, чтобы привлечь его внимание. И я потихоньку учу новые слова. На самом деле, уже выучил больше, чем мог себе представить. Читать не могу, но уже что-то говорю. Ну и многие ребята в команде, даже если не умеют говорить на английском, то всё равно что-то понимают», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате» завтра утром, 3 ноября.