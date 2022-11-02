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Андрей Свечников стал главной звездой НХЛ в октябре по версии The Athletic

Андрей Свечников стал главной звездой НХЛ в октябре по версии The Athletic
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал главной звездой НХЛ по итогам октября по версии авторитетного издания The Athletic.

Форвард «ураганов» провёл восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в октябре, забросив семь шайб и отдав две результативные передачи.

Второй звездой месяца был признан шведский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Форвард «дьяволов» в октябре сыграл в девяти встречах, в которых забил четыре гола и сделал 11 голевых передач, набирая результативные баллы в каждом матче. Третьей звездой стал шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, на счету которого восемь матчей и 9 (5+4) очков. Игрок обороны набирал очки во всех встречах, кроме одной.

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