Андрей Свечников стал главной звездой НХЛ в октябре по версии The Athletic

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал главной звездой НХЛ по итогам октября по версии авторитетного издания The Athletic.

Форвард «ураганов» провёл восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в октябре, забросив семь шайб и отдав две результативные передачи.

Второй звездой месяца был признан шведский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Форвард «дьяволов» в октябре сыграл в девяти встречах, в которых забил четыре гола и сделал 11 голевых передач, набирая результативные баллы в каждом матче. Третьей звездой стал шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, на счету которого восемь матчей и 9 (5+4) очков. Игрок обороны набирал очки во всех встречах, кроме одной.