Уилсон: Буцаев потрясающий. Он позволяет не ломать голову о том, как играть в хоккей

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Скотт Уилсон поделился мнением о главном тренере команды Вячеславе Буцаеве.

«Буцаев потрясающий. Спрашивал о нём у Райана Мёрфи и Зака Митчелла, которые уже играли в его командах, и они хорошо о нём отзывались. И агент сказал, что этот тренер – хороший парень. К тому же Буцаев немного говорит по-английски, это очень кстати. Знаю, что некоторые тренеры вообще не говорят на английском, это было бы совсем тяжело.

Всё здорово, он помогает нам, позволяет играть в свой хоккей и не ломать голову [о том, как надо играть]. Могу сказать только хорошее как о Буцаеве, так и о других наших тренерах», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»: