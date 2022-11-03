Главный тренер «Торонто» прокомментировал игру Самсонова в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

«Это была тяжёлая игра для вратаря. Было мало бросков по нашим воротам, и на нашей половине площадки не было особой активности. Иногда в играх с малым количеством бросков всё равно приходится следить за шайбой и двигаться. Но он играл в воротах, ожидая следующего броска. Самсонов совершил отличное спасение в ключевой момент. Это показывает, насколько он был настороже и готов», — приводит слова Кифа сайт НХЛ.

Самсонов в сегодняшнем матче отразил 23 броска из 25. Всего за семь игр текущего сезона Илья сыграл в семи играх, где одержал пять побед. Напомним, 25-летний вратарь стал основным голкипером «Торонто» после того, как Мэтт Мюррей получил травму и выбыл как минимум до середины ноября 2022 года.