«Ак Барс» опубликовал видео и микрофонные записи с матча с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» в преддверии четвёртого «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (3 ноября, 19:00) опубликовал видео и записи с микрофонов из матча этих команд 22 октября (2:3).

Сегодняшнее «зелёное дерби» станет четвёртым в сезоне. 27 сентября казанцы выиграли в гостях со счётом 3:0. Уфимцы 22 октября также одержали победу в гостях – 3:2. В последнем дерби «Салават» дома уверенно обыграл «Ак Барс» — 4:1.

Казаны подходят к матчу с 10 поражениями в 12 матчах. В последнем матче казанцы уступили ЦСКА 2:3 и выбыли из зоны плей-офф. «Ак Барс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

«Салават Юлаев» с 34 очками после 24 матчей располагается на втором месте в таблице Востока.