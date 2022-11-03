Экс-вратарь СКА прокомментировал дебютный матч Гусева в текущем сезоне КХЛ

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР и бывший голкипер питерского СКА Сергей Черкас поделился мнением о дебютном матче форварда армейцев Никиты Гусева в текущем сезоне. Санкт-петербургский клуб одержал победу над «Сочи» 5:2.
«Правильное решение принял Никита Гусев. В СКА этого игрока знают, он знает систему СКА, требования, и, конечно, это реальное усиление для команды — прежде всего в численном неравенстве. Первая игра с «Сочи» — тому подтверждение: великолепный пас на завершение Фальковскому, ну и, может быть, немного курьёзный гол. Отличная реализация численного большинства», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Черкас занимал должность генерального директора клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) с 2013 по 2021 год.
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