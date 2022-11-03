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Заслуженный тренер России назвал сильные стороны лучшего вратаря КХЛ

Заслуженный тренер России назвал сильные стороны лучшего вратаря КХЛ
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас назвал сильные стороны вратаря подмосковного «Витязя» Максима Дорожко.

«Я не просто следил за Максимом, я его знаю. Когда я работал в питерском «Динамо», «Витязь» отдавал нам его как в фарм-клуб. Скажу так: он тогда был совсем молод, но тогда уже было видно, что потенциал у этого вратаря отличный — надо просто дать ему возможность начать играть. И вот такая возможность появилась. У него хорошие габариты, отличная реакция, технически достаточно хорошо подготовлен. Здесь вопрос только в игровой практике.

Иностранные вратари во многих клубах не давали российским вот этой игровой практики. Были и сильнее вратари — я не говорю, что все иностранцы слабые, ни в коем случае. Тем не менее сейчас появилась возможность. Вот и Дорожко раскрылся, и я не удивлюсь, если ещё многие вратари раскроются», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Черкас занимал должность генерального директора клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) с 2013 по 2021 год.

Дорожко занимает первое место среди вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков (95,6). Его ближайший преследователь — Дмитрий Николаев из СКА — отстаёт на 1,1%.

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