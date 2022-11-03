Заслуженный тренер России назвал сильные стороны лучшего вратаря КХЛ

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас назвал сильные стороны вратаря подмосковного «Витязя» Максима Дорожко.
«Я не просто следил за Максимом, я его знаю. Когда я работал в питерском «Динамо», «Витязь» отдавал нам его как в фарм-клуб. Скажу так: он тогда был совсем молод, но тогда уже было видно, что потенциал у этого вратаря отличный — надо просто дать ему возможность начать играть. И вот такая возможность появилась. У него хорошие габариты, отличная реакция, технически достаточно хорошо подготовлен. Здесь вопрос только в игровой практике.
Иностранные вратари во многих клубах не давали российским вот этой игровой практики. Были и сильнее вратари — я не говорю, что все иностранцы слабые, ни в коем случае. Тем не менее сейчас появилась возможность. Вот и Дорожко раскрылся, и я не удивлюсь, если ещё многие вратари раскроются», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Черкас занимал должность генерального директора клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) с 2013 по 2021 год.
Дорожко занимает первое место среди вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков (95,6). Его ближайший преследователь — Дмитрий Николаев из СКА — отстаёт на 1,1%.
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