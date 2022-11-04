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Йеспер Братт превзошёл клубное достижение «Нью-Джерси» 38-летней давности

Йеспер Братт превзошёл клубное достижение «Нью-Джерси» 38-летней давности
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3, вследствие чего прервалась пятиматчевая победная серия хозяев льда.

Автором победной шайбы стал нападающий «дьяволов» Йеспер Братт, таким образом продливший результативную серию со старта сезона до 11 матчей. Шведский форвард стал первым игроком в истории «Нью-Джерси», кому удалось отметиться подобным достижением. Прежний клубный рекорд был установлен в сезоне-1984/1985, когда Тим Хиггинс набирал очки в 10 встречах со старта регулярного чемпионата. Сегодня 24-летний Братт превзошёл достижение Хиггинса.

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